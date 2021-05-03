Fırınlar hafta içi, hafta sonu saat kaça kadar açık? Tam kapanma fırın çalışma saatleri

29 Nisan-17 Mayıs arasında uygulanacak tam kapanma döneminde bazı merkezler faaliyetine ara verirken bazı merkezler ise çalışma saatlerini değiştirmek zorunda kaldı. Bu kapsamda vatandaşlar fırınların saat kaça kadar açık olacağı hakkında araştırma yapıyor. Biz de haberimizde sizler için, Fırınlar hafta içi, hafta sonu saat kaça kadar açık? sorusunun yanıtını derledik. İşte, tam kapanma fırın çalışma saatleri...

FIRINLAR HAFTA İÇİ, HAFTA SONU SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısının ardından açıklanan tam kapanma sürecine ilişkin İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımladı. Söz konusu genelgede, tam kapanma sürecinde dikkat edilmesi gereken konular yer aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede fırınların hafta içi ve hafta sonu açık olacağı bildirildi. Aynı zamanda vatandaşların yürüme mesafesindeki fırına gidebileceğinin altı çizildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde fırın çalışma saatlerine ilişkin yayımlanan maddeler şu şekildedir:

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan tam kapanma döneminde, vatandaşlarımızın sadece temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla açık tutulacak fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcı gibi iş yerlerinin çevresinde gerekli kontrollerin yapılabilmesi için yeterli sayıda kolluk personeli görevlendirilecek; yürütülecek devriye ve denetim faaliyetlerinde, bu iş yerlerinin kurallara uyup uymadıkları ile vatandaşlarımızın bu iş yerlerine gidişlerinde araç kullanmama ve ikametlerine en yakın yere gitme kuralına riayet edip etmedikleri kontrol edilecektir.

TAM KAPANMA FIRIN ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgede kısıtlamanın olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcı gibi işletmelerin 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca yeme-içme sektörüne ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer almaktadır:

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

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