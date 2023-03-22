Fırınlara Ramazan denetimi! Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri görevde

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince Vatandaşların haklarının korunması ve sağlıklı ürün tüketmeleri amacıyla Ramazan ayı öncesinde denetimler gerçekleştirildi.

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Fırınlara Ramazan denetimi! Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri görevde

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayı öncesinde il merkezindeki fırınlarda ruhsat, fiyat, gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

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ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN FIRINLARDA GRAM VE HİJYEN KONTROLU YAPILDI

Vatandaşların haklarının korunması ve sağlıklı ürün tüketmeleri amacıyla Ramazan ayı öncesinde denetimler gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen denetimlerde, il merkezindeki fırınlar kontrol edildi. Denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları ile ürünlerin fiyatı, gramı ve hijyen kontrolü yapıldı. Denetimler hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, "Ekiplerimiz, il merkezindeki fırınlarda denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede vatandaşlarımızın aldıkları ürünlerin gramajı, fiyatı, çalışma ortamındaki hijyen kuralları ve iş yeri ruhsatları kontrol edildi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak kontrollerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

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