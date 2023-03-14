Şirket kurmanın temel taşlarından biri olan ortaklar en merak edilen kavramlardan birisidir. Özel ve tüzel kişiliği bulunan şirketlerin sermayeleri büyük önem arz ederken ortaklarında bu sermayeye katkı sağlaması şirketiniz için büyük bir ilerleme sağlar. Bir şirketi kurmak için bir veya daha fazla ortağa ihtiyaç duyulmaktadır. Bulunduğunuz sektöre göre değişim gösteren ortak sayıları önemlidir. Peki şirket kurmak istiyorsanız ortağınızı nasıl bulacağınızı bilmiyorsanız en merak ettiğiniz sorulardan birisi de Firma ve Şirket Ortakları Nasıl Bulunur? sorusu olmaktadır. Bu sorunun cevabı ise haberimizde...

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FİRMA VE ŞİRKET ORTAKLARI NASIL BULUNUR?

Ortaklık iki veya daha fazla kişinin mülkiyetinin paylaştığı yönetme sorumluluğu ve işletmenin sağladığı gelir ve kayıplardır. Üç türlü şirket ortaklığı bulunmaktadır. Bunlar genel ortaklık

Genel ortaklıkta, her ortak eşit şekilde iş yüküne sahiptir ve eşit hakları vardır. Tüm ortaklar İşletmenin genel olarak bütün faaliyetlerinde aktif olarak yer almaktadır.

Sınırlı ortaklık, dış yatırımcıların işletmeye girmesine izin verir. Ancak katkılarında sınırlı sorumluluk ve katılım sağlar. Sahiplik ve karar verme konusunda esneklik sağlaya n bu ortaklık daha karışık bir biçime sahiptir.

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Ortak girişim, bir veya daha fazla fikriniz varsa ve her proje için birden fazla ortağın bir araya gelmesi ile kısa vadeli bir ortaklık oluşturulabiliyor. Eğer ki projeniz ilerleme kaydeder ve memnun kalırsanız eğer uzun vadeli ortaklığa da dönüştürme imkanınız vardır.

Yeni bir işte çalışacak ve eski iş yerinizden çıkmak istiyorsanız . Öncelikle işten çıkmalı ve işten çıktıktan sonra ise başarılı bulduğunuz eski iş arkadaşlarınıza ortaklık teklif edebilirsiniz. Yabancı birsi ile ortak olmaktansa tanıdığınız ve bildiğiniz bir arkadaşınızla ortak olmak size yarar sağlayabilir. Nitekim fikirlerini huyunu ve sorumluluk sahibi olup olmadığını bilmeniz size bu konuda kolaylık sağlayacaktır. Aile üyeleri de bu konuda büyük bir öneme sahiptir. Bu yöntem genelde sermaye bulmak için kullanılır. Çevrimiçi platformlara üye olarak da size uygun potansiyel ortaklıklar bulmanız daha kolay hale gelecektir.