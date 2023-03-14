Bütün işlemler halledildikten sonra size ve firmanıza ulaşılması ve iletişime geçilmesi en önemli unsurlardandır. Zira bir şirketiniz varsa ve ayakta kalabilmesi için en önemli ana unsur müşterilerinizdir. Onların varlığı sizi ayakta tutacak ve büyümenizde en önemli etkiye sahip olacaklardır. Sizin ve şirketinizin ulaşılır olması için adres ve numaranızın belirlenmesi çok önemlidir. En önemli sorulardan bir tanesi ise bu konuda Firmanın Adres ve Telefon Numarası Nasıl Bulunur? soruları olmaktadır. İşte bu soruların cevabı detaylarıyla haberimizde...

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FİRMANIN TELEFON NUMARASI NASIL BULUNUR?

Bu nedenle iletişim için gerekli telefon numaraları oluşturulmalıdır. Türkiye'de birçok telefon operatörleri mevcuttur. Size uygun operatörleri belirleyerek ziyaret edebilir ve konuyu açabilirsiniz. Şirket cep telefonu numarası açtırmak için öncelikle;

Yeni tesis abonelik sözleşmesi ve başvuru formu imza sirküleri.

Şirket yetkilisinin kimlik fotokopisi.

KDV tahakkuk fişi ya da vergi levhası işlemlerini halletmeniz gerekir.

FİRMANIN ADRESİ NASIL BULUNUR?

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi gereğince Adres ve numaralamaya ilişkin yönetmelik kapsamında madde 5 gereğince, Adres standardı; il, ilçe, bucak, köy, mezra, belediye adı; mahalle adı ve sabit tanıtım numarası, meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin adı ve sabit tanıtım numarası ile site, blok, mevki adı, dış kapı numarası, iç kapı numarası, posta kodu bileşenlerinden oluşur. Bu bileşenlerden il, ilçe adı, dış kapı numarası ve posta kodunun her adreste bulunması zorunludur.

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Ayrıca,

a) İl ve ilçe merkezlerinde; mahalle adı ile meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin adlarından sadece birinin ve sabit tanıtım numarasının,

b) İl ve ilçe merkezi dışındaki belediyelerde; bucak, köy, mahalle adı ile meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin adlarından sadece biri ve sabit tanıtım numarasının,

c) Köylerde; bucak, köy, varsa mevki adı ve köye bağlı mezra adının,

ç) Birden fazla bağımsız bölüm içeren binalarda iç kapı numarasının, varsa site ve blok adının bulunması zorunludur.

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler adres ile ilgili her türlü işlemlerinde adres standardına uymak zorundadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri, işveren ve işyerinin bildirimi açıklamasında,

İşyeri bildirgesi, gerçek kişi olan işverenin ölümü halinde ise, mirasçılarınca, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde işyerinin işlem gördüğü Kurumun ilgili ünitesine verilecektir. Devir veya intikal nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden ayrıca işyeri dosyası tescil edilmeyecek, işlemlerin eski işyeri numarasından devam ettirilebilmesi için, devir veya intikale ilişkin gerekli değişiklikler tescil kütüklerine kaydedilecektir.

İş yerinin nakledilmesi halinde ise, İşyerinin faaliyette bulunduğu ilden başka bir ile nakledilmesi halinde, işyeri bildirgesi, işyerinin nakledildiği adresin bağlı bulunduğu üniteye, en geç işyerinin nakledildiği tarihi takip eden on gün içinde verilecektir.

İşyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi hâlinde, işyeri bildirgesi verilmeyecektir. Nakil tarihini takip eden 10 gün içinde durum, işverence eski ve yeni üniteye bir yazı ile bildirilecek, yapılan yazılı bildirim üzerine yeni işyeri dosyası tescil edilecektir.

İşyerinin başka bir ünitenin görev alanına giren adrese nakledilmesi halinde, durum yeni ünite tarafından bildirimin kendisine yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün içinde eski işyeri dosyasının bulunduğu üniteye yazılı olarak bildirilecek ve yapılan bildirim üzerine eski işyeri dosyası Kanun kapsamından çıkartılacaktır.

İşyerinin, gerek başka bir ildeki adrese nakledilmesi nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden, gerekse aynı il içinde olmakla birlikte başka bir ünitenin görev alanındaki adrese nakledilmesi nedeniyle yapılan yazılı bildirim üzerine yeni işyeri dosyası tescil edilecektir.

İşyerinin aynı ünitenin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, yeni adres, işyerinin nakledildiği tarihten itibaren on gün içinde işyerinin işlem gördüğü üniteye yazı ile bildirilecektir. Bu durumda yeni işyeri dosyası tescil edilmeyecektir.