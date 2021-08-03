Fırsatçılar bunu da yaptı! Yangına karşı malzemelerin fiyatı iki katına çıktı!

Ülkenin dört bir yanında çıkan orman yangınlarının büyük çoğunluğu söndürülmüş olsa da devam eden yangınlara müdahale çalışmalara sürüyor. Bir yandan ekipler, bir yandan da vatandaş yangınla mücadele edebilmek adına malzemelere ihtiyaç duyuyor. Ülkenin çeşitli illerinden yardımlar ve yangına karşı malzemeler bölgelere gönderilirken, bu malzemelerde yaşanan fiyat artışı pes dedirtti...

YANGINA KARŞI MALZEMELERİN FİYATLARINDA ARTIŞ YAŞANIYOR!

Yangını umursamayıp yapacakları kârı düşünen fırsatçılar, bu defa olmaz denileni oldurdular. Her olayda, her felakette bazı fırsatçı satıcıların ürünlerinde görülen ani fiyat artışlar ne yazık ki utancımız olmaya devam ediyor. Son yaşanılan orman yangınları felaketinden sonra sosyal medyada insanlar yangına karşı malzemelerin eski ve yeni fiyatlarını kıyaslayarak bu duruma isyan etti.

Fırsatçı satıcıların, yangın malzemelerinin fiyatlarını ikiye katladıkları görüldü.