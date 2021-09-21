Fırsatçılara ders olsun! Gemlik Belediyesi'nden öğrencilere yönelik mükemmel jest! Sıfır daireler 84 üniversite öğrencisine tahsis edildi

Bursa Gemlik Belediyesi, son zamanlarda gündem olan fahiş kira ve yurt fiyatlarının aksine, öğrencilere yönelik güzel bir jest yaptı. Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarına destekte bulunan Gemlik Belediyesi, bünyesindeki sosyal konutlarda bulunan 2+1 21 daireyi üniversite öğrencilerine tahsis edecek olan Gemlik Belediyesi, daireleri 25 lira gibi sembolik ücretle kiraya verecek. Öncelik ise kız öğrencilerde.

"KIZ ÖĞRENCİLER ÖNCELİKLİ OLACAK"

Gemlik'te 2100 öğrencinin eğitim aldığını belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, evlerin tahsis edilmesinde önceliğin kız öğrencilere verileceğini belirterek, "Bu sene bir sorun var. Öğrencilerin belediyemizden barınma ile ilgili ciddi talepleri var. Kız ve erkek öğrenci yurtlarımız tamamen dolmuş durumda. Üstelik Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un bölgemizde faaliyete geçmiş olması kiralık ev konusunda da öğrencilerimizin elini kolunu bağlıyor. Biz de belediye olarak bir parça da olsa merhem olabilir miyiz diye düşününce şunu gördük. 82 öğrencimizin barınma ihtiyacını çözebiliriz. Toplam 21 konutu onların kullanımına vereceğiz. Önceliklerimiz var. Talebin çok olması halinde kız öğrencileri öncelikli olacak. İlk defa kayıt yaptırmış olmaları gerekecek. Bu kriterler arasına giren öğrenciler arasında kura çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

HER DAİREDE 4 ÖĞRENCİ KALACAK

Gemlik Belediyesi'nin öğrencilere yönelik barınma hizmetinden faydalanmak isteyenler 0505 181 57 88 numaralı Öğrenci Danışma Hattı'ndan detaylı bilgi alabilirler. Her dairede 4 öğrencinin kalacağı öğrenildi.

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