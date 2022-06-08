Fırsatçılık bitmek bilmiyor! Litrelerce kaçak akaryakıt ele geçirildi!

Son zamanlarda akaryakıta gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Gelen zamları fırsat bilen kişiler ise fırsatçılık yapmaya devam ediyor. Alınan bilgilere göre, Hatay'da bin 807 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

KAÇAKÇILARA YÖNELİK OPERASYON

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir evde ve kamyonette bin 807 litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği öğrenildi. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Antakya Özkurtuluş Mahallesinde bulunan bir ikamette ve kamyonette yapılan aramada bin 807 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.K. ve C.Ş. hakkında adli işlem yapıldığı bilgilerine ulaşıldı.

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