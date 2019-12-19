Trabzonspor Altay maç sonucu | Trabzonspor Altay maç özeti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçında Altay ile Trabzon'da karşı karşıya geldi. Bordo Mavililer ilk maçı 2-1 kazanmıştı. Trabzonspor maçta bu avantajını kullanıp son 16'ya kalmak istedi. Trabzonspor - Altay maçı 51'de Sturridge'nin, 56'da Ekuban'ın, 64'te Sturridge'nin ve 71'de Fernandes'in attığı gollerle Trabzonspor maçı 4-0 yaptı. 82. dakikada Altay'lı futbolcu Paixao, attığı golle maçı 4-1 yaptı.

Trabzonspor - Altay maçı 4-1 sona erdi.

İlk maçı 2-1 kazanan Trabzonspor kendi sahasında da sürprize izin vermedi ve 4-1'lik skorla adını rahatça son 16 turuna yazdırdı.

TRABZONSPOR - ALTAY MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

29. dakikada Tatos'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Deniz'in vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Serkan Asan'dan aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Doğan Erdoğan'ın ayağının tersiyle yaptığı vuruşta top kaleci Emre'de kaldı.

51. dakikada sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Avdijaj'ın vuruşunda kaleci Emre'den dönen topu Sturrige boş kaleye gönderdi. 1-0

57. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ taraftan kale sahası içine doğru yerden ortasında topu iyi takip eden Ekuban meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

64. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında Ekuban'ın kafa vuruşunda kaleye gitmekte olan topu Sturridge tamamladı. 3-0

69. dakikada Sturridge'nin ceza sahası dışında vuruşunda kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.

71. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-0

83. dakikada Altay'ın ceza sahası içinde kullandığı serbest vuruşta Tatos'ın penaltı noktasına doğru çıkardığı topa Marco Pixao'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 4-1

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Altay'ı konuk eden Trabzonspor, Süper Lig'de geçen hafta oynadığı Yukatel Denizlispor karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

Pereira, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Nwakaeme ve Sörloth gibi futbolcularını kulübede oturtan teknik direktör Ünal Karaman, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Serkan Asan, Ivanildo Fernandes, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj ve Ekuban'a forma şansı verdi.

Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Ahmet Canbaz ve Erce Kardeşler, kadroda yer almadı.

UĞURCAN ÇAKIR KALEDE

Trabzonspor'un Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında görev yapan kaleci Erce Kardeşler sakatlanınca, kaleye yine Uğurcan Çakır geçti.

Erce Kardeşler, önceki gün yapılan antrenmanda sakatlık yaşayınca rövanş karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

TRABZONSPOR - ALTAY MAÇINA İLGİ AZDI

Trabzonsporlu taraftarlar, Altay karşılaşmasına ilgi göstermedi. Tribünlerde büyük boşluklar göze çarparken, müsabakanın hafta içi ve geç saatte olmasına rağmen takımlarını yalnız bırakmayan az sayıdaki bordo-mavili taraftar ise karşılaşma öncesi futbolculara alkışlarla moral verdi.

Bir grup konuk ekip taraftarı da tribünde kendilerine ayrılan bölümde yer alarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.Trabzonspor Altay maçı ile Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor.