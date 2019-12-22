İstanbul15 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Fırtına Kuzey Ege sahillerinde etkili olmaya başladı

Fırtına Kuzey Ege sahillerinde etkili olmaya başladı

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde akşam saatlerinden itibaren beklenen lodos fırtınası etkili olmaya başladı.

Fırtına Kuzey Ege sahillerinde etkili olmaya başladı

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde akşam saatlerinden itibaren beklenen lodos fırtınası etkili olmaya başladı. Fırtına nedeniyle Akçay Sahili'nde dev dalgalar oluştu.

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde ve Kuzey Ege'de etkili olan lodos fırtınası akşam saatleri itibariyle etkili olmaya başladı. Pazar akşamına kadar etkili olması beklenen fırtınanın 90 kilometre hıza kadar çıkması bekleniyor. Yetkililer özellikle sahil bölgelerinde vatandaşların şiddetli rüzgara karşı gerekli önlemleri almasını istediler.

Fırtına Kuzey Ege sahillerinde etkili olmaya başladı

Fırtına Kuzey Ege sahillerinde etkili olmaya başladı

Kaynak: İHA




GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT