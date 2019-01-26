Fırtına nedeniyle apartmanın çatısı uçtu

İzmir'de hızı saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Buca ilçesinde bulunan bir apartmanın çatısı uçtu.

Olay, Buca ilçesi İzkent Mahallesi 1306 sokakta meydana geldi. Hızı saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle 10 katlı apartmanın çatısı uçtu. Çatı, sokakta bulunan üç otomobilin üzerine düştü. Olayın yaşandığı anda sokakta kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Herhangi bir can kaybı veya yaralı olmazken, üç otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA