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Fırtına nedeniyle BUDO'nun yarınki seferleri iptal edildi

BURSA (AA) - Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki tüm seferleri, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.BUDO'nun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Pazar günü tüm seferlerimiz hava muhalefetinden dolayı iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.Olumsuz hava şartları...

Fırtına nedeniyle BUDO'nun yarınki seferleri iptal edildi

BURSA (AA) - Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki tüm seferleri, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Pazar günü tüm seferlerimiz hava muhalefetinden dolayı iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün de bazı seferler yapılamamıştı.

Kaynak: AA




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