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Fırtına Obüsler ’Bahar Kalkanı Harekatı’nda görevde

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Bahar Kalkanı Harekatında görev yapan Fırtına Obüslerinin (T-155) görüntülerini paylaştı.

Fırtına Obüsler ’Bahar Kalkanı Harekatı’nda görevde

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Bahar Kalkanı Harekatında görev yapan Fırtına Obüslerinin (T-155) görüntülerini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı sosyal medya hesabından, "Kahraman Mehmetçiğimizin Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullandığı Türk Savunma Sanayii ürünleri" notuyla Makine Kimya Endüstrisi (MKE) üretimi Fırtına Obüslere ait görüntüler paylaşıldı. Fırtına Obüslerin "Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev aldığı belirtilen paylaşımda, obüslerin özellikleri de şu şekilde belirtildi:

"Fırtına OBÜSÜ (T-155) - 40 kilometre atış menzili, 65 km/h maksimum hız, 5 mürettabatlık kapasite, ADOP-2000 sistemi."

Kaynak: İHA




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