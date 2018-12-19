Fırtına okul girişinde ağaçları devirdi

Kuşadası sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle okul girişindeki ağaçlar devrildi.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası'nda iki gündür devam eden sağanak yağmur ve şiddetli fırtına nedeniyle Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin girişinde bulunan yıkıldı. Okul çıkışına 5 dakika olması nedeniyle öğrenciler yaşanan olaydan etkinlenmez, ağaçlar yol kenarında park halindeki araçların üzerinde devrildi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, devrilen ağaçları temizleyerek, okul girişini yeniden açtıı.

Kaynak: İHA