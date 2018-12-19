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Fırtına okul girişinde ağaçları devirdi

Kuşadası sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle okul girişindeki ağaçlar devrildi.

Fırtına okul girişinde ağaçları devirdi

Kuşadası sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle okul girişindeki ağaçlar devrildi.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası'nda iki gündür devam eden sağanak yağmur ve şiddetli fırtına nedeniyle Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin girişinde bulunan yıkıldı. Okul çıkışına 5 dakika olması nedeniyle öğrenciler yaşanan olaydan etkinlenmez, ağaçlar yol kenarında park halindeki araçların üzerinde devrildi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, devrilen ağaçları temizleyerek, okul girişini yeniden açtıı.

Fırtına okul girişinde ağaçları devirdi

Fırtına okul girişinde ağaçları devirdi

Kaynak: İHA

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