Trabzonspor Denizlispor maç sonucu | Trabzonspor Denizlispor maç özeti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Maçın 22. dakikasında Sosa'nın, 80. dakikada ise Nwakaeme'nin attığı gol sonucu Trabzonspor - Denizlispor maçı Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

TRABZONSPOR DENİZLİSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

DK 2: Ndiaye topla birlikte rakip kaleye yönelirken Aissati’nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem serbest vuruşu işaret etti.Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta top farklı şekilde dışarı gitti.

DK 9: Hüseyin Türkmen, Rodallega ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri genç savunmacının tedavisi için oyun alanına girdi.

DK 15: Topun kontrolünü kaybettikten sonra Zeki Yavru’ya yatarak sert bir müdahalede bulunan Kamil Ahmet sarı kart gördü.

Dk 32: Trabzonspor ikinci gole Norveçli yıldızıyla çok yaklaştı. Ceza sahasına gelen ortada Ndiaye’den seken topa gelişine vurmak isteyen Sörloth topu ıskalayınca önemli bir fırsat kaçmış oldu. DK 22: GOL | Sol kanatta topla buluşan Sosa kale sahasına etkili bir orta yollarken Sörloth’un dokunamadığı top doğrudan kaleye yöneldi ve ağlara gitti. Ev sahibi ekip bu golle Denizlispor karşısında 1-0 öne geçmeyi başardı. DK 18: Zeki Yavru’nun derin pasıyla sağ kanattan hareketlenen Sacko son çizgiden içeri çevirdi fakat Rodallega’dan önce kaleci Erce topu kontrol etti.

Dk 34: Korner bayrağının yakınlarında topla buluşan Nwakaeme iki rakibinden birden çok şık hareketlerle sıyrıldı ve son çizgiden içeri çevirmek istedi fakat savunmaya da çarpan top kornere gitti.

Dk 35: Sosa’nın soldan ortaladığı topu Denizlispor savunması kafayla uzaklaştırdı. Seken topu doğrudan kaleye yollamak isteyen Pereira etkili bir vuruş yapamadı.

DK 42: Sol tarafta topla buluşan Aissati ceza sahasına sokularak kaleye sert bir şut yolladı fakat soluna iyi uzanan Erce gole izin vermedi. DK 37: Sağ kanattan topu taşıyan Sacko kale sahasına sert bir orta gönderdi. Ön direğe hareketlenen Recep Niyaz yakın mesafeden topun gelişine yaptığı vuruşta isabet sağlayamadı.

DK 44: Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme ceza sahasının çaprazından kaleye çok sert vurdu ancak direğe çarpan top oyun alanına döndü.

Dk 45+1: Hızlı hücuma çıkan Ndiaye’yi faulle durduran Zeki Yavru sarı kart gördü.

DK 50: Hakeme itirazlarda bulunan Mustafa Yumlu sarı kart gördü.

DK 52: Murawski’nin ceza sahasının sağ tarafına yolladığı topu Sacko kale sahasına çevirdi fakat savunma tehlikeyi savuşturdu.

DK 53: Sol kanattan ceza sahasına giren Nwakaeme sağ ayağının içiyle tehlikeli bir orta yolladı ancak kaleci Tolgahan topu kontrol etti.

DK 55: Nwakaeme yine soldan ceza sahasına girdi ve bir önceki pozisyonun kopyası gibi kale sahasına ortaladı. Sörloth’un bekletmeden yaptığı kafa vuruşunda top Tolgahan’ın müdahalesi sonrası direğe çarptı.

DK 59: Denizlispor ceza sahasına gelen ortada savunmadan seken topu önünde bulan Campi, harika bir voleyle topu ağlara göndermek istedi ancak top üst direğin dibinden dışarı gitti.

DK 63: Trabzonspor’da Abdulkadir Parmak yerini Caleb Ekuban’a bıraktı.

Dk 65: Maçın bu dakikalarında tempo yükseldi. İki takım da girişimlerde bulunup fırsatlar arasa da skor henüz değişmedi.

DK 70: Denizlispor’da ilk değişikliğini yaptı ve Olcay Şahan yerini Sedat Şahintürk’e bıraktı. DK 67: John Obi Mikel’e orta alanda faul yapan Recep Niyaz sarı kart gördü.

DK 73: Trabzonspor’da ilk resmi maçına çıkan Ndiaye oyundan alınırken Doğan Erdoğan oyuna giriyor.

DK 75: Sacko’nun pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Recep Niyaz kaleyi gördü ve sert bir şut çıkardı fakat vuruşunda top farklı şekilde dışarı gitti.

DK 80: GOL | Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme bir kez daha önünü boşaltıp şutunu attı ve top uzak köşeden filelerle buluştu. Trabzonspor yıldız futbolcusunun golüyle farkı ikiye çıkarıyor.

DK 82: Konuk ekipte Recep Niyaz’ın yerine Oscar Estupinan oyuna girdi.

DK 82 : Trabzonspor, Nwakaeme ile etkili olmaya devam ediyor. Sol tarafta topla buluşan Nijeryalı yıldız kale sahasına ortaladı ancak Sörloth kaleciyi geçen topa dokunamadı.

DK 83: Nwakaeme’nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ekuban kaleyi görüp çok sert vurdu ama top yandan dışarı gitti.

DK 85: Trabzonspor’un golcü yıldızı Alexander Sörloth yerini genç futbolcu Serkan Asan’a bırakıyor.

DK 88: Ekuban’ın savunmanın arkasına attığı pasa iyi hareketlenen Serkan, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda penaltı noktasının solundan meşin yuvarlakla buluşur buluşmaz vuruşunu yaptı ancak top yanda az farkla auta gitti.

Maç, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

HÜSEYİN ÇİMŞİR İLK SINAVINDA BAŞARILI OLDU

Trabzonspor’da Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen 40 yaşındaki Hüseyin Çimşir, 12 yaşında altyapıyla kapısından girdiği bordo-mavili takımda teknik direktör olarak ilk resmi karşılaşmasına çıktı.

TRABZONSPOR'UN YENİ TRANSFERİ NDİAYE İLK KEZ TARAFTARI ÖNÜNDE

Trabzonspor’un yeni transferi Ndiaye taraftarları karşısında ilk maçına çıktı. Maça ilk 11’de başlayan ve taraftarlardan büyük ilgi gören Senegalli 73. dakikada oyundan çıktı. Ndiaye yerini Doğan Erdoğan’a bıraktı.

RÖVANŞ MAÇI 23 OCAK'TA

Trabzonspor ile Denizlispor arasındaki rövanş maçı, 23 Ocak’ta Denizli’de oynanacak