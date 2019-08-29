Fırtına tur peşinde! Trabzonspor - AEK karşı karşıya!

Trabzonspor, Avrupa Ligi ön elemesinde Sparta Prag'ı saf dışı bıraktıktan sonra play-off aşamasında AEK ile eşleşmişti. Trabzonspor, AEK'i turun ilk ayağında deplasmanda 3-1 mağlup etmişti. Trabzonspor rakibini bir kez daha devirip adını gruplara yazdırmayı hedefliyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

32' Ofsayt! Yardımcı hakem bayrağını Anthony Nnaduzor Nwakaeme için kaldırıyor.

30' Ofsayt! Oliver,Michael Trabzonspor aleyhine ofsayt kararı veriyor.

30' Gol! AEK takımının kazandığı penaltı atışını kullanan Petros Mantalos topu ağlarla buluşturarak Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında takımını 0-2 öne geçirdi.

28' Trabzonspor takımında John Mikel Obi sarı kart ile cezalandırıldı.

28' Penaltı! Hakem Oliver,Michael AEK lehine penaltı kararı veriyor.

25' Trabzonspor takımında Anthony Nnaduzor Nwakaeme çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

25' Trabzonspor takımında Anthony Nnaduzor Nwakaeme çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

25' Trabzonspor takımının atağında şut savunmadan dönüyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'ndaki şutun sahibi Abdulkadir Ömür.

24' Gol! 0-1 . Marko Livaja takımını öne geçiren golü atıyor.

16' Abdulkadir Ömür çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

15' Maçın hakemi, sarı kartını Dmytro Chygrynskiy için kullandı.

13' Trabzonspor atağında Filip Movak kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleyi bulmuyor.

11' Petros Mantalos isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Trabzon şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

8' Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Nelson Oliveira ancak isabet yok.

5' Ofsayt! Yan hakemin bayrağı havada. Deplasman takımı atağı ofsayt nedeni ile kesiliyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Mikel, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Sosa, Nwakaeme, Ekuban

AEK: Barkas, Bakakis, Vranjes, Oikonomou, Helder Lopes, Andre Simoes, Chygrynskiy, Mantalos, Livaja, Galanopoulos, Oliveira.