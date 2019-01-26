Fırtına ve hortumla ilgili yalan kayıp paylaşımına gözaltı

Antalya'da sağanak yağmur ve fırtına sebebiyle sosyal medya hesabından 1 çocuğun kayıp, 13 koyunun telef olduğu bilgisini paylaşan şahıs, paylaşımı asılsız çıkınca gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, G.A. isimli vatandaş sosyal medya hesabından Antalya'nın Aksu ilçesinde taşan dere sebebiyle Yurtpınar Mahallesi'nde Ağlar Deresi'nde bir çocuğun kaybolduğu, 13 koyunun ise sele kapılıp telef olduğu bilgisini paylaşıp ve ilgili kurumları tedbir almamakla suçladı. Paylaşım üzerine harekete geçen kipler yaptıkları araştırmada bölgede kayıp çocuk ya da telef olan hayvan bulunmadığını tespit etti ve konu savcılığa bildirildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen jandarma G.A.'yı " yalan ihbarda bulunmak ve suç uydurmak" suçundan gözaltına aldı.

Kaynak: İHA