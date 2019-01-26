"Fırtınadan evleri zarar görenler zararlarını müteahhitlerden tanzim edebilir"

Tüketiciler Birliği (TB) Genel Başkanı Mahmut Şahin, son günlerde yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen fırtınalarda evleri zarar gören vatandaşların, zararlarını müteahhit firmadan tanzim etme hakları olduğunu söyledi.

Tüketici hakları ile ilgili yasalara göre, gayrimenkullerde haklara dair zaman aşımı ve garanti süresi bulunmadığının altın çizen Şahin, binalarda doğan zararlardan müteahhitlerin sorumlu olduğuna işaret etti. Şahin, "Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de ciddi boyutta fırtınalar oldu, halen de devam ediyor. Çatılar uçtu, binalarda zararlar oluştu. Bu binaların çatılarının uçmasından müteahhitler ya da inşaat firmaları sorumludur. Çünkü Türkiye'deki meteorolojik şartları bilmek ve ona göre yapmak zorunda. Aradan 5 yıl geçmiş, 8 yıl geçmiş diyemez. 8 yıl sonra dahi o uçan çatının maliyeti her neyse müteahhit bunu ödemek zorunda kalabilir. Gayrimenkulde zaman aşımı diye bir şey yok" dedi.

"İlk başvuru hakem heyetleri ya da tüketici mahkemelerine"

Şahin, bu şekilde mağdur olan tüketicilerin yapmaları gereken işlemleri şöyle sıraladı:

"Zabıta ya da polis tarafından tutulan tutanaklar vardır. Kişi binadan zarar görmüşse; örneğin evinin çatısı bahçesine ya da aracının üzerine uçmuşsa, o tutanaklarla birlikte zararın miktarına göre (5 bin 650 TL'nin altında doğan zararlarda ilçe hakem heyetleri, 8 bin 480TL'ye kadar il hakem heyetleri, daha üzeri tüketici mahkemeleri) hakem heyetlerine ya da tüketici mahkemelerine giderek önce bina yönetim kuruluna dava açacak. Bu şekilde bu masraflarını bina yönetiminden alabilecek, bina yönetimi de dönecek müteahhitten alacak. Tüketici miktara göre direkt hakem heyetine ya da tüketici mahkemesine başvurur, heyet ya da mahkeme bunu bina yönetiminden talep eder. Fakat bina yönetimi bunu kabul etmezse ya da hakem heyetinin kararına itiraz ederse o tüketici mahkemesine gider."

Olay sonrasında tutulan tutanakların tüketicinin elini güçlendirdiğini belirten Şahin, tutanağın olması durumunda, olayın üzerinden zaman geçse bile, zaman aşımı söz konusu olmaksızın geriye dönük dava açılabileceğini sözlerine ekledi.