Fırtına’dan kaçan gemiler Kıbrıs’a demir attı

Soğuk havalar Akdeniz'de de etkisini sürdürüyor. KKTC'te etkili olan yağmur ve fırtına ile birlikte büyük tonajlı çok sayıda gemi, Girne sahiline yakın bölgelere demir attı.

Türkiye'de olduğu gibi soğuk hava Kıbrıs'ta da etkisini sürdürüyor. Akdeniz'de etkili olan yağmur ve fırtına ile birlikte büyük tonajlı çok sayıda gemi, Girne sahiline yakın bölgelere demir attı. KKTC'den rahatlıkla gözüken Mersin Toros Dağları'na yağan kar görüntüsü de güzel bir manzara oluşturdu. Toros Dağları'nı görenler, eline telefonlarını alarak Girne kordon boyunca manzaranın fotoğraflarını çekti.

Bu arada Akdeniz'de sismik araştırma için bulunan Barbaros Gemisi de Girne açıklarına gelerek demir attı. Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'ne iki savaş gemisinin eşlik ettiği görüldü.

Kaynak: İHA