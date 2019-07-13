Fırtına, kaymakamlık binasının çatısını uçurdu

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde kaymakamlık binasının çatısının bir bölümü, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

İlçe merkezinde, akşam saatlerinde etkili olan ve hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Delice Kaymakamlığı'nın çatısının bir bölümü şiddetli rüzgara dayanamayarak uçtu. Olayda, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

FOTOĞRAFLI

DHA