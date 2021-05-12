Fıs Fıs İsmail karakteriyle tanınan Süleyman Yağcı'dan üzücü haber: Acil ameliyata alındı!

Televizyonda yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı “Fıs fıs İsmail” karakteriyle ünlenen oyuncu Süleyman Yağcı, bugün Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede açık kalp ameliyatına alındı.

Yağcı, “Bayrama çıkarsak ne mutlu. Çıkanların bayramı mübarek olsun. Çıkmazsak da yaşayanlara nice mutlu bayramlar diliyoruz” diyerek sevenlerini üzecek açıklamalar yaptı.

Sigara ve alkol kullanmamasına rağmen kalbinin stresten dolayı zarar gördüğünü ve acil olarak ameliyata alındığını ifade eden Süleyman Yağcı ameliyat öncesinde açıklamalarda bulundu.

"HERKESİN DUASINI BEKLİYORUZ"

Stresin, sigara ve alkol kadar tehlikeli olduğunu söyleyen Süleyman Yağcı herkesi stresten uzak durmaları konusunda uyardı. Sigara ve alkol kullanmadığı halde ana damarının tıkandığını ve kalbinin çok darbeler aldığını açıklayan Yağcı, "Acil olarak ameliyata giriyoruz şimdi. Sebebi stres. Herkese stresten uzak durmasını, üç günlük dünyada hayatın yalan olduğunu bilerek yaşamasını tavsiye ederim. Herkesin duasına ihtiyacımız var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok dostlarımız geldi. Ziyaret yasağımız var ama dua etmeye yasak yok. Herkesin duasını bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

"BAYRAMA ÇIKARSAK NE MUTLU"

Yaklaşan Ramazan Bayramı için “Bayrama çıkarsak ne mutlu. Çıkanların bayramı mübarek olsun. Çıkmazsak da yaşayanlara nice mutlu bayramlar diliyoruz." diyerek temennilerini ileten Yağcı, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin. İnşallah biz de bayramı göreceğiz. Orucumuzu tuttuk. Yarın bayram. Bugün inşallah çifte bayram yaşarız. Ameliyatımız başarıyla geçer inşallah. " dedi.

Çok büyük bir kalp ameliyatı olacağını belirten Yağcı, Allah'tan umut kesilmez diyerek sözlerini tamamladı..