Fıs Fıs ismail lakaplı Süleyman Yağcı kimdir?

Kanal D'nin sevilen programı olan Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa'ya konuk olan Süleyman Yağcı kimdir? kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapıyor?Detaylar haberimizde...

SÜLEYMAN YAĞCI KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu. Namı: Fıs Fıs İsmail. 23 Ağustos 1964, Rize doğumlu.

Şimdiye dek 24 film ve dizide rol alan Süleyman Yağcı, Çocuklar Duymasın dizisinde Fıs Fıs İsmail rolündedir. Fıs Fıs İsmail, 45-50 yaşlarında, bir inşaat şirketi sahibi olan Haluk’un eski patronudur. Oldukça çapkın olan İsmail bey, internetten kız bulmaya çalışır. Bu uğurda başına defalarca bir sürü olay gelse de İsmail bey yolundan hiçbir zaman dönmez.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Çocuklar Duymasın (TV Dizisi, 8 Sezon, Fıs Fıs İsmail / İsmail Bey, 2002/2004, 2010-2013, 2017-2018)

Zeyrek ile Çeyrek 'Bir Ramazan Temaşası' (Reşit, TV Dizisi, 2015)

Laz Vampir Tirakula (Ferdi, Sinema Filmi, 2012)

Bana Bir Soygun Yaz (Mahmutcan, Sinema Filmi, 2012)

Geniş Aile (TV Dizisi, 3 Sezon, Nemo, 2009-2011)

Osmanlı Cumhuriyeti (Direnişçi, Sinema Filmi, 2008)

Gece Gündüz (İdris, TV Dizisi, 2008)

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (Konuk Oyuncu - Sivil Polis, Sinema Filmi, 2007)

Güldünya (TV Dizisi, 2006)

Doktorlar (TV Dizisi, 1. ve 3. Sezon, Ambulans Şöförü, 2006, 2008)

Saklambaç (Kadir, TV Dizisi, 2005)

Kadın Her Zaman Haklıdır (TV Dizisi, 2005)

Emret Komutanım (Cevat, TV Dizisi, 2005)

Çocuklar Ne Olacak (İsmail Bey, TV Dizisi, 2004)

Reyting Hamdi (TV Dizisi, 2002)

Üvey Baba (İdris, TV Dizisi, 2000)

Hemşo (Amele, Sinema Filmi, 2000)

Eyvah Kızım Büyüdü (Taksici, TV Dizisi, 2000)

Dikkat Bebek Var (Süleyman, TV Dizisi, 2000)

Yılan Hikayesi (TV Dizisi, 2 Sezon, Kuyumcu, 1999-2000)

Ayrılsak da Beraberiz (TV Dizisi, 5 Sezon, Dursun, 1999-2003)

Tatlı Kaçıklar (TV Dizisi, 1996)

Kara Melek (TV Dizisi, Hastahane Görevlisi, 1996)

Çiçek Taksi (Sürücü, TV Dizisi, 1995)