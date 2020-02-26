FIS Uludağ Çocuk Kupası Bursa'da düzenlendi

ANKARA (AA) - Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Uludağ Çocuk Kupası Festivali, Bursa'da düzenlendi.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uludağ Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Letonya, Moğolistan, İran, Özbekistan, Gürcistan ve Kosova'dan 76 sporcu katıldı.

Organizasyon sonrasında dereceye girenlere madalyaları, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yönetim kurulu üyeleri Tarkan Soyak ve Cafer Nuroğlu tarafından verildi.

Kaynak: AA