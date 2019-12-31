Fişin üzerine "domuz" yazdığı için şikayetçi olan polisin perde arkası çok başkaymış!
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas eyaletinde yer alan bir McDonalds'tan kahve alan polis, kahvesinin üzerinde "lanet olası domuz" yazdığını söylemişti. Ancak gerçekler ise çok daha sonra ortaya çıktı. O polis memuru istifa etti...
Kahvesi üzerinde domuz yazdığını iddia eden polisin mumu yatsıya kadar yandı. Polisin açıklaması ise şşu oldu: "Şaka"...
Kimliği açıklanmayan 23 yaşındaki polis memuru, Facebook’tan yayınladığı bir mesajda, Junction City kentindeki bir McDonalds şubesinden kahve aldığını ve karton bardağın üzerine yapıştırılan fişte “lanet olası domuz” yazıldığını öne sürmüştü.
Herington Emniyet Müdürü Brian Hornaday, basın mensuplarının karşısına geçerek, genç polis memurunun hikâyeyi şaka yapmak için uydurduğunu açıkladı.
Polis müdürü Hornaday, “Bu, tamamen ve yalnızca şu anda departmanımızda istihdam edilmeyen Heringtonlı bir polis memuru tarafından uyduruldu” ifadesini kullandı.
McDonalds şubesinin sahibi de güvenlik kamerası görüntülerinin polis memurunun iddiasını çürüttüğünü açıklamıştı.
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HABERE YORUM KAT