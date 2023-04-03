Fisnik İsaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fisnik İsaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fisnik İsaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fisnik İsaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fisnik İsaki 27 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Kuzey Makedonya,Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fisnik İsaki Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Fisnik İsaki, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fisnik İsaki'nin Aalborg BK U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fisnik İsaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fisnik İsaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fisnik İsaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fisnik İsaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında FC Kopenh. U19

1 Temmuz 2022 yılında Aalborg BK U19

Fisnik İsaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fisnik İsaki şuan Aalborg BK U19 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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