Fıstığın başkentinde hasat heyecanı

Yeşil altın olarak bilinen fıstığın başkenti Şanlıurfa'da hasat heyecanı yaşanıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Fıstığın başkentinde hasat heyecanı

Yeşil altın olarak bilinen fıstığın başkenti Şanlıurfa'da hasat heyecanı yaşanıyor. Yaklaşık 1 milyon 600 bin dekarlık alanda 22 milyonu aşkın ağaçtan fıstık üretimi gerçekleştiriliyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Bozova ilçesine bağlı Avlak Mahallesi'nde fıstık hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti. Vali Şıldak, fıstık ağaçlarını inceleyerek, işçilerle birlikte hasat yaptı. Toplanan fıstıkları dallarından ayırmak için elekten geçiren Vali Şıldak, fıstık tesisini de gezerek, üretim aşamasını inceledi. Türkiye'nin fıstık üretiminin yaklaşık yüzde 40'ının Şanlıurfa'dan karşılandığının altını çizen Vali Şıldak, "Bozova ilçemize gelerek bir fıstık bahçesinde üretimin bütün aşamalarını görme fırsatı bulduk. Üretim esnasında hasadın yapılması ve işletmede bunun kabuğundan ayıklanıp artık işlemeye hazır hale getirilmesindeki süreçleri gördük" dedi.

"Ürün kalitesi ve miktarını arttırmak için çaba göstereceğiz"

Fıstık üretiminin zor ve zahmetli bir süreç olduğunu belirten Vali Şıldak, "Fıstığın verimliliğinin arttırılması ve fıstık tarımının yaygınlaştırılması, daha uygun şartlarda yapılabilmesi ve birim dekar başına alınan ürünün miktarının arttırılıp kalitesinin yükseltilebilmesi için İl Tarım Müdürlüğümüz çerçevesinde bir çalışma da yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Fıstık üretiminden geçimini sağlayan çiftçilerin refah seviyelerinin de yükseltilebilmesi için çalışmalar yapılacağını kaydeden Vali Şıldak, "Bu çerçevede Şanlıurfa'da fıstıktan geçimini sağlayan, fıstık üretimiyle meşgul olan bütün çiftçilerimizin refah seviyesinin arttırılması ve elde ettikleri gelirin yükseltilmesi için çaba göstereceğiz. Çünkü burada gördük ki hakikaten üreticimiz, çiftçimiz bu işin tarımını en iyi şartlarda gerçekleştiriyor. Tarım teşkilatımız da desteğini esirgemeyerek ilaçlama, gübreleme ve verim arttırıcı yenilikler için çalışmalarını sürdürecek. Bütün üreticilerimize bol bereketli kazançlar diliyoruz" diye konuştu.

Vali Şıldak'a ziyaretlerinde Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt ve İl Tarım ve Orman Müdürü Halil Şıtıl eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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