Fıstıklı Kebap tarifi, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta malzemeleri ve yapılışı

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Fıstıklı Kebap yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Fıstıklı Kebap nasıl yapılır? Fıstıklı Kebap nedir? Malzemeleri nelerdir? Hangi yöreye ait detaylar haberimizde..

FISTIKLI KEBAP TARİFİ VE YAPILIŞI

MALZEMELER

100 gram kuzu kıyma

(döş kısmından 1 kez çekilmiş)

100 gram dana kıyma (döş kısmından)

1 çay bardağı irice kıyılmış antepfıstığı

1 adet soğan, 1 diş sarmısak

3-4 çorba kaşığı sıcak su

1'er çay kaşığı tuz ve karabiber

1 tatlı kaşığı pulbiber

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Servis için: 2 adet soğan

1'er çorba kaşığı sumak ve nar ekşisi

2 adet lavaş ekmeği

Üzeri için:

1 çorba kaşığı kıyılmış antepfıstığı

YAPILIŞI

Kıymaları büyükçe bir kaba alın. Üzerine antepfıstığı, rendelenmiş soğan, rendelemiş sarmısak, su, tuz ve baharatları ilave edip iyice yoğurun. Avucunuza şişe takabileceğiniz miktarda harç alın ve şişin ucuna doğru hafif hafif sıkarak yayın. Üzerlerine zeytinyağı sürün ve pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin. Servis için soğanı piyazlık doğrayın. Sumak, nar ekşisi ve tuz ekleyip karıştırın. Servis tabağına dilimlediğiniz lavaşları koyun. Yanına soğanlı karışımı ekleyin. Üzerine fıstıklı kebabı yerleştirin. Kıyılmış antepfıstığı serperek servis yapın.