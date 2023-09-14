Fitch, Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu eylül sayısında Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,5'ten yüzde 4,3'e yükseltti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu eylül sayısını yayınladı. Raporda Türkiye ile ilgili olarak yeni ekonomi yönetiminin atanmasından sonra para politikasının daha ortodoks bir hal aldığı belirtilerek, Türkiye ekonomisinin bu yılın 2'nci çeyreğindeki beklenenden daha güçlü büyüdüğü vurgulandı. 2. çeyrekteki güçlü büyümenin ardından bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmininin ise yüzde 2,5'ten yüzde 4,3'e yükseltildiği kaydedildi.

Yatırım, hükümet harcamaları ve tüketimdeki artışın ekonominin çeyreklik bazdaki büyümenin iticisi olduğu vurgulanarak bunun Fitch'in yüzde 0,6 olan tahmininin çok üzerinde olduğu belirtildi. Büyüme ivmesinin sürdürmesinin beklendiği belirtilen raporda, deprem sonrası yeniden inşa projelerine yönelik hükümet harcamalarının da ekonomiyi desteklemeye devam edeceği belirtildi.

Raporda ayrıca Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3 ve 2025'te ise yüzde 3,4 büyümesinin beklendiği ifade edildi.

"Çin dünya ekonomisinin büyümesine gölge düşürdü"

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Raporda, dünya ekonomisinin bu yıl tahmin edilenden biraz daha hızlı büyümesinin beklendiği fakat Çin emlak piyasasındaki çöküşün küresel büyüme beklentilerine gölge düşürdüğü belirtildi. Raporda Küresel ekonomik büyüme tahmini bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e yükseltilirken gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisi yüzde 2,1'den yüzde 1,9'a düşürüldü.

Raporda Çin ekonomisinin ekonomik büyüme tahmini bu yıl için yüzde 5,6'dan yüzde 4,8'e ve 2024 için ise yüzde 4,8'den yüzde 4,6'ya düşürüldü.

ABD ekonomisinin ekonomik büyüme tahmini bu yıl için yüzde 1,2'den yüzde 2'ye yükseltilirken 2024 büyüme beklentisi ise yüzde 0,5'ten yüzde 0,3'e düşürüldü,

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 0,8'den yüzde 0,6'ya ve 2024 yılı için ise yüzde 1,4'ten yüzde 1,1'e düşürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)