Fitch, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı

Fitch, Türkiye’nin kredi notunu açıklayarak "durağan" değerlendirmesinde bulundu ve BB- olarak teyit etti.

ABD merkezli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı.

BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

Uluslararası kuruluş, Türkiye’nin kredi notunu ‘durağan’ görünüm ile ‘BB-‘ olarak teyit etti.

Foreks anketinde de beklenti kredi notu ve görünümün değişmeyeceği yönündeydi.

Fitch, Türkiye ekonomisinin 2020’de yüzde 3,9 büyümesini bekliyor. Uluslararası kuruluşun önceki beklentisi ise yüzde 3,1’di.

Fitch nedir? Fitch kuruluşu hangi kararları verir?

Fitch nedir? New York ve Londra merkezi temelli Fitch Ratings’in dünya çapında 50’den fazla ofisi vardır. 2000’den fazla profosyonel çalışanı barındıran Fitch, bağımsız olarak kredi notu araştırma yapan bir kuruluştur.

1913 tarihinde kurulan Fitch, John Knowles Fitch tarafından kurulmuştır. İlk olarak Fitch Publishing Company ismi ile kurulan Fitch, 924 yılında ilk finans menkul bağımsız analizi için “D” yorumunu, şu an herkesin bildiği “AAA” olarak tanıttı.