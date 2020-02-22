Fitch, Türkiye'nin notunu ve görünümünü teyit etti

WASHINGTON (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" ve görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, ekonomik büyümenin güçlü bir şekilde toparlandığı, enflasyonun geçen yılın başında gördüğü yüzde 20 seviyelerinden düştüğü, cari açığın gelişme gösterdiği ve dış risklerin hala yüksek seviyelerde olmasına rağmen azaldığı bildirildi.

Türkiye ekonomisinin 2020 yılı büyüme tahminin bir önceki tahmine göre 0,8 puan artırıldığına işaret edilen açıklamada, ekonominin bu yıl yüzde 3,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, büyüme tahminindeki yukarı yönlü revizyonun yatırımlardaki kademeli toparlanma ve özel tüketimden kaynaklandığı aktarılarak, düşük faiz oranları ve kredideki hızlı düzelmenin iç talebi artırdığı vurgulandı.

Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 4 büyümesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, ülkenin yüksek dış finansman gereksiniminin bir kırılganlık kaynağı olmaya devam ettiği savunuldu.

Açıklamada, cari açığın gayri safi yurtiçi hasılaya oranının 2020'de yüzde 0,9 olmasının beklendiği belirtilerek, söz konusu oranın 2021'de ise yüzde 1,8'i bulmasının tahmin edildiği aktarıldı.

Enflasyona ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, enflasyon oranının 2020 sonunda yüzde 10,5, 2021'de ise yüzde 10 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Bankaların döviz borçlanmalarının bu yıl durağan kalmaya devam etmesinin beklentisine de yer verilen açıklamada, bazı yakın dönem jeopolitik risklerin Türkiye'nin notu üzerinde etkili olmaya devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA