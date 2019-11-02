Fitch'ten 7 yıl sonra Türkiye için olumlu adım

Türkiye için 7 yıl sonra olumlu adım atan Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye değerlendirmesini açıkladı. Değerlendirmeye göre Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit etti, görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a revize etti.

2020 enflasyonunu yüzde 12 olarak tahmin eden Fitch, aynı yıl için yüzde 3,1 büyüme öngörüyor. 2021 yılı için ise enflasyonu yüzde 10 olarak tahmin eden kuruluş, ayyıl için büyüme tahminini 3,6 olarak açıkladı. Türkiye ekonomisinin dengelenme konusunda ilerleme kaydettiğini belirten Fitch, dış finansman ihtiyacının yüksek olduğuna dikkat çekerek "kırılganlık kaynağı" olduğunu söyledi.

7 YIL ARADAN SONRA İLK OLUMLU DEĞERLENDİRME

Fitch, bu kararıyla 7 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'nin karnesine dair olumlu bir değerlendirme yaptı. Kuruluş, en son 2012 kasım ayında Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmiş ardından kredi notu ya da görünümüne ilişkin yükseltme yapmamıştı.

FITCH, TEMMUZ AYINDA NOT DÜŞÜRMÜŞTÜ

Fitch son olarak geçen Temmuz ayında Türkiye'nin kredi notunu BB'den BB-'ye düşürmüş, not görünümü negatif olarak teyit etmişti. Not indirimine gerekçe olarak da Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasını ve S-400'ler nedeniyle ABD'den olası yaptırım riskini göstermişti.