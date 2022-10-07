Fitil Katlayıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fitil Katlayıcı görev tanımı nedir, Fitil Katlayıcı ne iş yapar, Fitil Katlayıcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fitil Katlayıcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fitil Katlayıcı Tanımı;

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Fitil Katlayıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 Fitil Katlayıcı Maaşları

Fitil Katlayıcı maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Fitil Katlayıcı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fitil Katlayıcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.12

Meslek Adı :

Fitil Katlayıcı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İki veya daha çok sayıdaki elyaf fitillerini katlayarak veya bükerek tek makaraya saran bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fitil Katlayıcı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fitil makaralarını makinenin makara başlıklarına takıp veya sarılacak fitillerin bulunduğu kovaları makinenin yanına getirmek,

b) Fitillerin sarılacağı boş makaraları makinedeki yerlerine geçirmek,

c) İstenilen sayıdaki fitil uçlarını birleştirip, kılavuzlardan geçirerek tek uç halinde boş makaralara sarmak,

d) Makineyi çalıştırıp, makinenin çalışmasını kontrol etmek,

e) Kopan fitilleri parmak hareketleriyle bağlamak,

f) Dolan makaraları değiştirmek,

g) Boşalan makara veya kovaların yerine dolularını koyup, makineyi temizlemek,

g) Makinenin bakım ve onarımını yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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