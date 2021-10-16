Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni) görev tanımı nedir, Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni) ne iş yapar, Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni) Tanımı;

Spor salonlarında kişilerin fiziksel yapısına göre, hazırladığı programlar doğrultusunda, vücutlarını daha verimli hale getirmek için sistematik olarak çalışmalarını sağlayan, aletlerin nasıl kullanılacağına dair bilgiler vererek onları kontrol eden nitelikli kişidir.

Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni) Maaşı Ne Kadar? 2021 Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni) Maaşları

Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni) maaşı ortalama aylık 3.280- TL’dir. En düşük Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.590 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni) Ne İş Yapar?

Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İnsan vücudu, yapısı, fonksiyonları ve psikolojisi hakkında bilgi sahibi olmak,

b) Çalıştırılacak kimsenin istediği amaca en uygun ve güvenli egzersiz programını hazırlamak amacıyla fitness düzeyini tespit etmek,

c) Kişiye en uygun egzersiz programını hazırlamak,

d) Yapacağı çalışma hakkında kişiyi bilgilendirmek,

e) Fitness aletlerinin kullanılmasını öğretmek,

f) Isınma hareketlerini göstermek,

g) Fitness yapan kişiye eşlik etmek,

h) Çalışma esnasında kişinin yaptığı yanlış hareketleri düzeltmek,

i) Sakatlıklarda ilk müdahaleyi yapmak,

j) Kişinin gösterdiği gelişmeye göre yeni programlar hazırlamak, uygulanışını göstermek,

k) Fitnes bölgesinde kullanılan tüm malzemelerle ilgili bilgi sahibi olmak ve bunlarla ilgili kişilere bilgi verip onları yönlendirmek,

l) Kullanılmış tüm tekstil malzemelerini kirli kutularına atmak,

m) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni) Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Spor Ve Fitnes Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Fitnes Ve Rekreasyon Eğiticileri Ve Program Liderleri

Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni) mesleğinin meslek kodu 3423.05 olarak belirlenmiştir



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