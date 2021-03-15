Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklaması sonra fitre konusu merak edildi. Peki Fitre nedir? | Kaç günlük verilir? | Fitre kimlere verilir? İşte detaylar...

FİTRE NEDİR?

Halk arasında fitre denilen sadaka-i fıtır, Ramazan ayının sonuna yetişen ve aslî ihtiyaçlarından başka, artıcı olma ve üzerinden bir yıl geçme şartı aranmaksızın nisap miktarı mala sahip bulunan her Müslüman'ın vermesi vacip olan mali bir ibadettir. Fitre, insan fıtratındaki yardımlaşma ve dayanışmanın bir gereği olarak insan bedeninin zekâtı kabul edilmiştir. Bu nedenle fitreye, “can sadakası” veya “beden sadakası” da denilmektedir. Diğer taraftan fitre, yoksulların ihtiyaçlarının giderilmesinde, bayram gününün neşesinden onların da istifade etmelerinde önemli bir rol oynar.

FİTRE KAÇ GÜNLÜK VERİLİR?

Fitre, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman'a vaciptir. Bireyin fitre ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü, zekâtta aranan nisaptır. Ancak fitrede, zekâtta öngörülen, malın artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır.

Fitre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vacip olmakla birlikte, Ramazan ayı içinde de verilebilir. Hatta fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için, bayramdan önce verilmesi daha iyidir. Ancak Bayram sabahına kadar fitre verilmemiş ise, Bayram günlerinde ödenmesi gerekir. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan fitreler ise, mümkün olan ilk fırsatta ödenmelidir.

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Fitre, zekât verilebilecek kimselere verilir. Zekât verilmesi caiz olmayan kişilere fitre de verilmez. Zekât ve fitrenin, Tevbe suresinin 60. Ayetinde sayılanlar dışında kalan kişi ve kuruluşlara verilmesi caiz değildir. Ayrıca zekât verilecek kişi, bu şartları taşısa bile zekât mükellefleri;

•Ana, baba, büyük ana ve büyük babalarına,

•Oğul, oğlan çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklarına,

•Müslüman olmayanlara,

•Karı - koca birbirlerine, Zekât veremez.

2021 FİTRE MİKTARI

Din İşleri Yüksek Kurulu 2021 yılının Ramazan ayı başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede uygulanacak olan fitre miktarını belirledi. Buna göre fitre 28 TL olarak uygulanacak. Konuya ilişkin olarak Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada," Din İşleri Yüksek Kurulumuzca, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir." denildi.

Fitre miktarının belirlenmesine yönelik kriterler hakkında," İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınmıştır." bilgisi verildi.

Ayrıca belirlenen miktarın, nakdi olarak ve gıda maddeleri olarak da ayni olarak verilebileceği kaydedildi.

Öte yandan söz konusu miktarın günlük fidye miktarı olduğu da kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir.”