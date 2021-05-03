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  3. Fiyatı dudak uçuklatıyor! Xiaomi Mi 11 Ultra sonunda satışa çıkıyor

Fiyatı dudak uçuklatıyor! Xiaomi Mi 11 Ultra sonunda satışa çıkıyor

Teknoloji meraklıları uzun zamandır Xiaomi Mi 11 Ultra'nın satışa çıkmasını bekliyordu. Telefon geçtiğimiz Nisan ayında Çin’de satışa çıktı şimdi ise Avrupa'da satışa sunulacağı açıklandı. Xiaomi Mi 11 Ultra'nın Avrupa fiyatı hakkındaki detaylar da belli oldu.

Fiyatı dudak uçuklatıyor! Xiaomi Mi 11 Ultra sonunda satışa çıkıyor

Xiaomi tarafından geçtiğimiz aylarda yeni modeli Xiaomi Mi 11 Ultra'nın tanıtımı yapıldı. Mart ayı sonlarında tanıtılan yeni seri Nisan ayının başında Çin’de satışa çıktı. Telefon Çin'in ardından Avrupa'da satışa sunulacak.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE TASARIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Teknoloji meraklılarının heyecanla beklediği telefonun satışa sunulması, fiyat araştırmalarını da beraberinde getirdi. Kullanıcılar teknik özellikleri ve tasarımıyla dikkat çeken telefonun fiyatının ne kadar olacağını merak ediyor. Xiaomi Mi 11 Ultra, ilgi çekici teknolojik donanımın yanı sıra bunlara ek olarak  kamera performansıyla da DxOMark’ta zirveye yerleşmişti.

11 MAYIS'TA SATIŞA SUNULACAK

Sektörün en güçlü telefonlarından olan ve Avrupa pazarına giren telefonla ilgili Çinli üreticiden fiyat sorularına yanıt geldi. Xiaomi yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre telefon 11 Mayıs itibariyle Avrupa’da satışa sunulacak. Ancak hangi Avrupa ülkelerinde satışa sunulacağı henüz netlik kazanmadı. 

TL BAZINDAKİ DEĞERİ YAKLAŞIK 11 BİN 900 

Xiaomi Mi 11 Ultra fiyatı belli olan telefon Avrupa'da Çin fiyatının bir hayli üzerinden satışa sunulacak. Yapılan açıklamaya göre telefonun Avrupa fiyatı 1199 euro olacak. Bu da TL bazında yaklaşık olarak 11.900 TL’ye denk düşüyor. Fiyat açıklamasının ardından kullanıcılarda bir şok etkisi oluştu. Çünkü beklenen fiyatın çok üzerinde bir rakam açıklandı. Ayrıca Xiaomi’nin yeni modelinin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz netleşmiş değil. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.

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