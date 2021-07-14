Fiyatı dudak uçuklattı! Kıvanç Tatlıtuğ özel yaptırdığı teknesiyle dünyayı dolaşma kararı aldı!

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ tekne tutkusundan vazgeçemiyor. u, Fransa'da özel yaptırdığı yelkenli 'Catamaran Lagoon' teknesini, önümüzdeki sene mart ayında teslim alacak olan Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ile birlikte dünyayı gezecek.

10 MİLYON TL ÖDEDİ

37 yaşındaki başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni teknesine ödediği fiyat dudak uçuklattı.

Tatlıtuğ'un özel yaptırdığı tekneye 10 milyon TL ödediği iddia ediliyor.

Tatlıtuğ, fiyatıyla dikkat çeken yeni teknesini de balık sevdasına göre dizayn ettiriyor.

YENİ İMAJI BRAD PITT'E BENZETİLDİ

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Tatlıtuğ,Yönetmen Uluç Bayraktar ve Alara Hamamcıoğlu'nun düğün törenlerine katılmış ve yeni imajıyla Hollywood yıldızı Brad Pitt'e benzetilmişti.