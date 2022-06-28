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  3. Fiyatı düşen tek sebze o oldu! Hem ucuz hem doğal antibiyotik!

Fiyatı düşen tek sebze o oldu! Hem ucuz hem doğal antibiyotik!

Son zamanlarda üst üste gelen zamların ardından, fiyatına zam gelmeyen tek sebze sarımsak oldu. Sarımsağın fiyatı 15 TL'ye kadar düştü.

Fiyatı düşen tek sebze o oldu! Hem ucuz hem doğal antibiyotik!

İsmail Kesülük isimli pazarcı esnafı, sarımsağın turşu ve yemeklerde vazgeçilmez olduğunu belirterek, “Sarımsağı son dönemlerde 50- 60 lira arasında sattık. Mart ayından itibaren yeni sarımsaklar çıktı. Şuanda tezgahlarda yerini alan sarımsak 10-15 lira arasında satılıyor. Ancak üretim daraldığı ve yaş olan sarımsaklar kuruduğu zaman fiyatlar doğal olarak artacaktır” diye konuştu.

Fiyatı düşen tek sebze o oldu! Hem ucuz hem doğal antibiyotik!

"İLAÇ KULLANACAĞINA SARIMSAK KULLAN"

Mesut Karaömeroğlu isimli Pazar müşterisi, sarımsağın fiyatının düştüğünü vurgulayarak, “Üretimin bolluğundan dolayı sarımsak fiyatları düştü. Sarımsağın her türlü faydası vardır, doğal antibiyotiktir ilaç kullanacağına sarımsak kullan” ifadelerini kullandı.

Fiyatı düşen tek sebze o oldu! Hem ucuz hem doğal antibiyotik!

"VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR"

Covid-19 ile sarımsak tüketiminin arttığını sözlerine ekleyen Ertuğrul Yeşil, “Sarımsağın şuanda kilosu 10-15 lira arasında bulunuyor. Üretim fazla olunca fiyat düşüyor. Sarımsakta tıpkı soğan gibi yemeklerde bol kullanılıyor. Korona virüs hastalığından dolayı da alışkanlık haline geldi. Sarımsağın tüketimi fazla fakat üretim daha fazla, vatandaşlarda yoğun ilgi gösteriyorlar. Yemeklerde kullanan da var, çiğ yiyen de var” dedi. 

Fiyatı düşen tek sebze o oldu! Hem ucuz hem doğal antibiyotik!

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