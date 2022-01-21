Fizik Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Fizik Mühendisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Fizik Mühendisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Fizik Mühendisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Fizik Mühendisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Fizik Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Fizik Mühendisi Maaşları

Fizik Mühendisi maaşı ortalama olarak aylık 11250_TL'dir. En düşük Fizik Mühendisi maaşı 7500_TL, En yüksek ise 15000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fizik Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2111.13

Meslek Adı :

Fizik Mühendisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fiziki Ve Yer Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Fizikçiler Ve Astronomlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyerek, elektrik, elektronik, mekanik, ses, inşaat, ısı, ışık vb. alanlarda fizik bilimi bulgularını teknolojiye uygulayan ve materyal, üretim veya endüstriyel işlemleri geliştiren kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Fizik Mühendisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fizikle ilgili araştırmaları yürütmek, kavram, kuram ve kullanıma yönelik yöntemleri geliştirmek,

b) Fiziki alanlarda deneyleri, testleri ve analizleri yürütmek,

c) İnceleme ve deneylerin sonuçlarını değerlendirmek ve matematiksel teknikler ve modeller kullanarak sonuçları ifade etmek,

d) Bilimsel makale ve raporlar hazırlamak,

e) Mekanik, ısı, ses, ışık ve optikler, elektrik ve mıknatısıyet, elektronikler ve nükleer fizik, telsiz, nazari fizik ve biyofizik gibi konulara uygun mesleklerin olayları ile ilgili araştırma projelerini planlamak,

f) Denemeler planlayarak, test sonuçlarını kaydetmek için teknikler, aletler ve deneme cihazları oluşturup ilişkiler kurarak sonuçlarını formüle etmek,

g) Mihaniki kuvvet ve hareket, elastiki vasatta malzeme moleküllerinin titreşimi, elektrik ve mıknatısıyet ve enerji ile ilgili araştırma ve buluşları, nazariyeti kullanan sistem ve teçhizatın inkişafı ve tersimi ile ilgili fiziki konuları tahlil etmek,

h) Fiziki araştırma projeleri ile ilgili kayıtları tutarak teknik raporları hazırlamak,

i) Deney ve çalışma parçaları için bakım ve çalışma standartları, bültenler, teknik talimatlar, tersim özellikleri, şemalar hazırlamak, gözden geçirip aksaklıkları düzeltmek,

j) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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