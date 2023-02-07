Fizik Profesöründen kahreden sözler! "Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür!"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker, Kahramanmaraş'ta 7.7 şiddetinde sallanan deprem sonrası twitter hesabı üzerinden akıl almaz bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, "Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni.. Depremde ölenler aynı anda Mars'ta bile olsalar yine öleceklerdi. Ölüm mekana değil zamana bağlıdır" dedi.
Dikkat çeken paylaşım üzerine sosyal medya kullanıcıları Ali İhsan Göker'e tepki gösterdi.
"Deprem öldürmez, Allah da öldürmez ama deprem politikasızlığı, ranta dayalı bilimsiz şehirleşme öldürür."
"Hayır. Sağlam yapılmayan binalar öldürür, alınmayan önlemler öldürür, yetersizlik/yetkinsizlik öldürür, bilime ve akla sırtını dönmek öldürür."