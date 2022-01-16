Fizik Tedavi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Fizik Tedavi Teknikeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Fizik Tedavi Teknikeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Fizik Tedavi Teknikeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Fizik Tedavi Teknikeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Fizik Tedavi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Fizik Tedavi Teknikeri Maaşları

Fizik Tedavi Teknikeri maaşı ortalama olarak aylık 5250_TL'dir. En düşük Fizik Tedavi Teknikeri maaşı 4500_TL, En yüksek ise 6000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fizik Tedavi Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3255.05

Meslek Adı :

Fizik Tedavi Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sağlık İle İlgili Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Fizyoterapi Teknisyenleri Ve Yardımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Fizik tedavi ve egzersiz uygulamalarını, fizik tedavi doktoru ve fizyoterapist denetimi ile birlikte yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fizik Tedavi Teknikeri ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastalara, hastalık çeşidine göre fizik tedavi uygulaması yapmak için ilgili aletleri hazırlamak,

b) Hastaya fizyoterapist olmadığı durumlarda egzersiz ve rehabilitasyon gibi tedavi yöntemlerini uygulamak,

c) Fiziksel ve fonksiyonel performans/kapasite, günlük yaşam aktiviteleri, ağrı, duyu, yardımcı araç-gereç, ortez-protezlere yönelik ölçme ve değerlendirme yöntemleri ışığında fizyoterapistin belirlediği rehabilitasyon programını uygulamak,

d) Tedaviye yönelik özel egzersiz ve eğitim programları, fiziksel uygunluk eğitimi, ısı-ışık hidroterapi, elektroterapi, mekanik ve elle tedaviler, masaj, bağımsız hareketi kolaylaştırıcı düzenlemeler ve mesleki rehabilitasyon yaklaşımlarını uygulayarak sağlıklı, hasta ve özürlü kişilere fizyoterapi rehabilitasyon hizmeti vermek,

e) Felçli hastalar için özel tedavi tekniklerini kullanmak,

f) Vücudun hareket yetisi azalmış kısımlarını güçlendirici egzersizler uygulamak,

g) İşlev yetersizliği giderilemeyen veya tümüyle yok olan organların desteklenmesi için takılan yardımcı cihazların kullanımını hastaya veya yakınlarına öğretmek,

h) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek,

i) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak,

j) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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