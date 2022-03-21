Fiziki Metalurji Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fiziki Metalurji Teknisyeni görev tanımı nedir, Fiziki Metalurji Teknisyeni ne iş yapar, Fiziki Metalurji Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fiziki Metalurji Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fiziki Metalurji Teknisyeni Tanımı;

__

Fiziki Metalurji Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Fiziki Metalurji Teknisyeni Maaşları

Fiziki Metalurji Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Fiziki Metalurji Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fiziki Metalurji Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3117.07

Meslek Adı :

Fiziki Metalurji Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Metalürji Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Metal ve alaşımların fiziki özelliklerini araştırma, yeni alaşımların geliştirilmesi, metallerin teknik denetimleri ve alaşım imalatı ve işlenmeleri doğrultusunda teknik çalışmalar yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fiziki Metalurji Teknisyeni işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretimde kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin fiziksel özelliklerini belirlemek,

b) Satın alınacak hammaddelerin şartnamelerini hazırlamak ve fiziksel uygunluğunu belirlemek için testler yapmak,

c) Üretim için hazırlanan hamurun karışım, oran ve özelliklerini belirlemek,

d) hazırlanan hamurdan örnekler almak, mikroskopla incelemek, röntgenini çekmek, fiziksel analizlerini yapmak, hatalarını belirlemek, üretimin çeşitli aşamalarında üründen örnekler almak, mikroskop, röntgen, streskop ile incelemek suretiyle metal numunesinde yabancı maddeler, kırıklar ve diğer bozukluklar bulunup bulunmadığını tespit etmek,

e) Fiziksel deneyleri yapılacak metalleri tespit etmek,

f) Çekme, katlama, ezme, burma gibi çeşitli deney ve hesaplamalar yaparak metal ya da alaşımı hakkında karar vermek,

g) Metal ve alaşımların mühendislik özellikleri ve fiziki karakteristiklerini araştırmada ve istenilen nitelikte metal elde etmek için işlemleri geliştirmede yardımcı olmak,

h) Eritme, alaşım, sıcak ve soğuk haddeler geçirme, döküm, dövme, çekme, ısı muamelesi ve kaplama gibi muameleli işlemlere yardım etmek,

i) Makine tezgahı ve aparatların periyodik bakım ve onarımları ile senelik revizyonlarını yapmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?