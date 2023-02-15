Fiziksel Aktivitenin Hafızaya Etkisi

Özel Pendik Bölge Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turgut Göksoy, günlük yaşantıda yapılan fiziksel aktivitelerin hafızaya olan etkisine dikkat çeken bilgilendirici bir makale yayınladı.

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Fiziksel Aktivitenin Hafızaya Etkisi

"Egzersizler insanlarda daha güçlü bir bellek sağlar. Egzersizin zihinsel formu yüksek tuttuğu unutmamalıdır. Uzak geçmişteki olayları hatırlama yeteneği yaşla birlikte gerilemez. Fakat kısa dönem hafızası (son olayları hatırlama yeteneği) yaşla birlikte geriler." diyen Özel Pendik Bölge Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turgut Göksoy, önemli açıklamalarda bulundu.

Aerobik egzersizler, vücutta mesaj iletici kimy bazı kimyasalların miktarının artmasına yardımcı olur. Böylece mesajlar beyin hücrelerine daha çabuk taşınır. Yaşlanma zeka ya da kavramsal yeteneği de etkileyebilir. Bu tip hafıza için beyin daha fazla oksijene ihtiyaç duyar. Çabuk düşünme ve fikirleri çabuk kavrama yetişkinlikte azalmaya başlar, yaşlılığa kadar devam eder. Aerobik egzersiz, bu yaşlanma sürecini yavaşlatır.

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Fiziksel Aktivite İle Depresyon Bağlantısı

Fiziksel egzersizler, depresyon ve anksiyeteyi azaltır. Depresyon yaşlılarda çok yaygın görülmesine karşın çoğunlukla tanı konulmayan bir sorundur. Özellikle sosyal ortamlarda yapılan egzersizin depresyonu hafiflettiği bilinmektedir. Psikolojik rahatsızlık tanısı konulmuş insanlarda bile egzersiz insanların kendilerini daha iyi ve daha mutlu hissetmelerine neden olmaktadır. Düzenli egzersiz strese karşı vücudun verdiği tepkiyi azaltır. Yani egzersiz yapanlar stres karşısında daha rahat davranır ve stresli olaylarla daha rahat başa çıkabilirler. Bunun sonucu olarak stresin yaşlandırıcı etkilerinden kaçınmak imkanı olabilir.

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Egzersiz Beynimizide Yeniliyor

Ayrıca düzenli egzersizin diğer yararlarından biri de, beyin nöronlarımıza etkisidir. Beynimiz kalbimizin pompaladığı kanın %20’sini, vücut oksijenininde %25’ini kullanır. Egzersiz sırasında pompalanan kan miktarı arttıkça, beynin kanlanması ve buna bağlı olarak oksijenizasyonu da artar. Bu sayede nöronların ölümü azalır, hatta sayılarında ve büyüklüklerinde artış görülür. Bu sayede düzenli egzersiz yaparak, aralarında Parkinson, Alzheimer da bulunan birçok nörodejeneratif hastalıkların gelişmesinin engellenenmesi mümkündür.

Prof. Dr. Turgut GÖKSOY

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