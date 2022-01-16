Fizyoterapi Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Fizyoterapi Sağlık Teknikeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Fizyoterapi Sağlık Teknikeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Fizyoterapi Sağlık Teknikeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Fizyoterapi Sağlık Teknikeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Fizyoterapi Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Fizyoterapi Sağlık Teknikeri Maaşları

Fizyoterapi Sağlık Teknikeri maaşı ortalama olarak aylık 5375_TL'dir. En düşük Fizyoterapi Sağlık Teknikeri maaşı 4500_TL, En yüksek ise 6250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fizyoterapi Sağlık Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3255.07

Meslek Adı :

Fizyoterapi Sağlık Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sağlık İle İlgili Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Fizyoterapi Teknisyenleri Ve Yardımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle, (kaza, travma, spor yaralanması vb.) fiziksel engeli olmuş bireylerin tedavisine yardımcı olmak ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla uzman hekim ve fizyoterapist denetiminde fizik tedavi uygulamalarını yapan kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Fizyoterapi Sağlık Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastalara, hastalık tipine göre, fizik tedavi uygulaması yapmak için ilgili aletleri hazırlamak,

b) Hastaya elektroterapi uygulamalarını fizyoterapist denetiminde yapmak,

c) Fiziksel performansı arttırmak için, yardımcı araç-gereç, ortez ve protez uygulamaları ve günlük yaşam aktiviteleri ile ilgili uygulamaları fizyoterapist denetiminde yapmak,

d) Tedaviye yönelik özel eğitim programları, fiziksel uygunluk eğitimi, ısı-ışık, hidroterapi, elektroterapi, mekanik tedaviler, masaj ve günlük yaşamı kolaylaştırıcı düzenlemeler yaparak sağlıklı, hasta ve özürlü kişilere fizyoterapist denetiminde fizik tedavi uygulamalarını yapmak,

e) Fonksiyonunu kaybetmiş organların desteklenmesi için takılan yardımcı cihazların (protez-ortez, splint

vb.) kullanımını hastaya öğretmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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