Fizyoterapist Maaşı Ne Kadar? 2021 Fizyoterapist Maaşları ve İş İlanları

Fizyoterapist görev tanımı nedir, Fizyoterapist ne iş yapar, Fizyoterapist olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fizyoterapist mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fizyoterapist Tanımı;

Yaralanma, hastalık, doğuştan gelen özür,hareket sistemi bozuklukları gibi ağrı ve fonksiyon bozuklukları olan hastalarda özel ölçme, değerlendirme ve inceleme yöntemi ile belirleyerek hekimin tanısına göre, fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan uygulayan değerlendiren rapor eden uzman kişidir.

Fizyoterapist Maaşı Ne Kadar? 2021 Fizyoterapist Maaşları

Fizyoterapist maaşı ortalama aylık 8.500 - TL’dir. En düşük Fizyoterapist maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 13.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fizyoterapist iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Fizyoterapist Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Fizyoterapist Ne İş Yapar?

Fizyoterapist ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastanın kas, sinir ve eklem fonksiyonlarını çeşitli alet ve testler yardımı ile değerlendirmek,

b) Fiziksel ve fonksiyonel performans/kapasite, günlük yaşam aktiviteleri, ağrı, duyu, yardımcı araç-gereç, ortez- protezlere yönelik ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile belirlediği fizyoterapi rehabilitasyon programını planlamak ve uygulamak,

c) Tedaviye yönelik özel egzersiz ve eğitim programları, fiziksel uygunluk eğitimi, ısı-ışık hidroterapi, elektroterapi, mekanik ve manuel tedaviler, masaj yaklaşımları, nörofizyolojik yaklaşımlar, fonksiyonel aktivite eğitimi, yürüme eğitimi, günlük yaşam aktiviteleri eğitimi, ev rehabilitasyonu ve aile eğitimi, yardımcı, adapte edici, destekleyici ve koruyucu ekipmanların, ortez-protezlerin tasarımı ve eğitimi, özel eğitim, çalışma kapasitesini arttırıcı eğitim, bağımsız hareketi kolaylaştırıcı düzenlemeler ve mesleki rehabilitasyon yaklaşımlarını uygulayarak hasta ve özürlü kişilere fizyoterapi rehabilitasyon uygulamak,

d) Fizyoterapiye gereksinim duyan yaşlı ve kronik hastaları değerlendirerek fizyoterapi rehabilitasyon programını oluşturumak, yaşlının bağımsızlaşmasını hedefleyen programı uygulayarak, gelişmeleri izlemek, kayıtları tutmak ve boş zaman aktiviteleri düzenlemek,

e) Gerektiğinde fizyoterapistlerin eğitim ve gelişimlerine katkıda bulunmak üzere yurtiçi ve dışında yapılacak olan sağlık ve eğitim çalışmalarına katılmak,.

f) Fizyoterapi rehabilitasyon uygulamalarının yapıldığı kurum ve birimlerde fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini yönetmek, diğer mensupları ile işbirliği içerisinde sağlık ile ilgili her düzeydeki planlama ve politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak,

g) Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bilimsel olarak geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için araştırmalar yapmak,

h) Özürlülere verilecek sağlık kurulu raporlarında çalışma kapasitesini belirlemek, gelişimsel ve eğitimsel çalışmalar yapmak, hayatı kolaylaştırıcı projeler planlamak,ve sonuçlarını rapor etmek,

i) Mesleğin otonomisi ve gelişmesi için ilgili sivil toplum örgütleri ile doğrudan işbirliği içinde çalışmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Fizyoterapist Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Fizyoterapistler

Fizyoterapist Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Fizyoterapist mesleğinin meslek kodu 2264.01 olarak belirlenmiştir



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