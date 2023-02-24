Fjoart Jonuzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fjoart Jonuzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fjoart Jonuzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fjoart Jonuzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fjoart Jonuzi 9 Temmuz 1996 tarihinde Kukës şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fjoart Jonuzi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 21FM yapmaktadır. Fjoart Jonuzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Vllaznia futbol takımında oynamaktadır. KF Vllaznia takımına 18 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Fjoart Jonuzi'nin KF Vllaznia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fjoart Jonuzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fjoart Jonuzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fjoart Jonuzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fjoart Jonuzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2011 yılında FK Kukësi U19

27 Temmuz 2014 yılında FK Kukësi

26 Ocak 2017 yılında KF Laçi

12 Ağustos 2019 yılında SC Gjilani

18 Eylül 2020 yılında KF Vllaznia

Fjoart Jonuzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fjoart Jonuzi şuan KF Vllaznia takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Fjoart Jonuzi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U19 takımında 9 numaralı formasıyla 11 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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