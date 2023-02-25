Fjoralb Deliaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fjoralb Deliaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fjoralb Deliaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fjoralb Deliaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fjoralb Deliaj 4 Nisan 1997 tarihinde Vlorë şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fjoralb Deliaj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport yapmaktadır. Fjoralb Deliaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Oriku futbol takımında oynamaktadır. KF Oriku takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fjoralb Deliaj'nin KF Oriku ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fjoralb Deliaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fjoralb Deliaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fjoralb Deliaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fjoralb Deliaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Flamurtari U19

31 Ocak 2015 yılında KF Tirana U19

1 Temmuz 2016 yılında KF Tirana

6 Eylül 2017 yılında Flamurtari FC

10 Ocak 2020 yılında Struga

24 Ağustos 2020 yılında KS Kastrioti

1 Temmuz 2021 yılında Labëria

4 Temmuz 2022 yılında KF Oriku

Fjoralb Deliaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fjoralb Deliaj şuan KF Oriku takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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