Fjorest Grimci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fjorest Grimci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fjorest Grimci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fjorest Grimci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fjorest Grimci 19 Aralık 2002 tarihinde Laç şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fjorest Grimci Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Kastrioti futbol takımında oynamaktadır. KS Kastrioti takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fjorest Grimci'nin KS Kastrioti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fjorest Grimci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fjorest Grimci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fjorest Grimci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fjorest Grimci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında KF Laçi U19

1 Temmuz 2021 yılında KF Laçi U21

1 Ocak 2022 yılında KS Kastrioti

Fjorest Grimci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fjorest Grimci şuan KS Kastrioti takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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