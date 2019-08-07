FKA’nın Ağustos ayı toplantısı Malatya’da yapıldı

Fırat Kalkınma Ajansının 2019 yılı Ağustos ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Malatya'da yapıldı.

Toplantıda, konuşan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "TRB1 Bölgesinde, endüstriyel üretimin güçlenmesi ve katma değerin artırılması için üretim yapacak yeni işletme yatırımlarının hayata geçirilmesi ve mevcut işletmelerin modernizasyonu ile tasarım ve ürün geliştirme yeteneklerinin, üretim kapasitesinin ve istihdamın artırılması amaçlanan 16 milyon TL bütçeli 2019 Yılı Endüstriyel Gelişim Mali Destek Programı kapsamında Ajansımıza bölgemizden toplam 114 proje başvurusu yapılmıştır. Programın Bağımsız Değerlendirme ve Denetim Komisyonu süreçleri tamamlanmış olup başarılı projelerin nihai listesinin oluşturulması için Yönetim Kurulu olarak değerlendirmelerde bulunacağız. Mali Destek Programının bölgemize ve illerimize hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

Toplantıda, 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında başvuruda bulunan projelerin değerlendirme sonuçları ile güdümlü proje önerilerinin görüşüleceğini aktaran Sonel, "2019 Yılı Ajans Çalışma Programında da yer aldığı üzere 4 ilimizde de Güdümlü Proje Desteği kapsamında Ajansımızın güdümünde turizm, sanayi ve girişimcilik altyapısının geliştirilmesini hedef alan projeler geliştirilmektedir. Ayrıca, bu yıl Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde uygulanacak olan ve hazırlıkları devam eden SODES-Sosyal Destek Programını ele alacağız. Bölgemizin ihtiyaç ve önceliklere en uygun, sosyal etkisi yüksek ve sürdürülebilir projeler Ajansımız tarafından güdülenmektedir. 2019 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Malatya ve Elazığ illerimiz için sunmuş olduğumuz projelere ilişkin proje fikirleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun bulunmuş olup, ilerleyen süreçte projelerin nihai fizibiliteleri hazırlanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayına sunacağız. 2019 Yılı CMDP kapsamında 20 milyon TL'lik ilave Bakanlık kaynağı ile toplam bütçesi 25 milyon TL olan 3 projenin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. 2018 yılında Ajansımızın ilk defa katılım sağladığı ve 23-27 Ekim tarihleri arasında Antalya'da bu yıl onuncusu düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarına katılım sağlanması planlanmaktadır. YÖREX Fuarı, coğrafi işaret tescili alan ve tescil süreci devam eden ürünlerimiz öncelikli olmak üzere yöresel ürünlerimizin ticarileştirilmesine ve ulusal perakende zincirlerinin raflarında yer almasına katkı sağlayacaktır. Toplantımızda Ajansın devam eden faaliyetleri ile ilgili konular ve diğer gündem maddeleri görüşülecek ve bazı idari konularla ilgili kararlar alacağız. Toplantımızın ve kararlarımızın Ajansımız ve illerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Toplantıya Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Malatya Valisi Aydın Baruş, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, FKA genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu katıldı.

Kaynak: İHA