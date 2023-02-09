Flabian Londono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flabian Londono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Flabian Londono adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Flabian Londono Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Flabian Londono 9 Temmuz 2000 tarihinde Ebéjico şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Flabián Londoño Bedoya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Flabian Londono Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fùtbol Pro M. yapmaktadır. Flabian Londono, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Flabian Londono'nin Arsenal Fútbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Flabian Londono Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/flabianlondono_9/

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Flabian Londono Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Flabian Londono isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Flabian Londono Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Flabian Londono futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında River Plate U20

1 Ağu 2019 yılında River Plate II

1 Ocak 2023 yılında River Plate

30 Ocak 2023 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2023 yılında River Plate

Flabian Londono Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Flabian Londono şuan Arsenal Fútbol Club takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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