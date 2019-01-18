Flakka nedir? Zombi hapı flakka etkileri nelerdir?

Etkisi altındayken insanları adeta zombiye dönüştüren flakka tüm dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Korkunç madde flakka insanları aynı zombiye çeviriyor, tanımadığı insanlara zarar vermesine, gözlerini oymasına yol açıyor. Peki zombi hapı olarak bilinen flakka nedir? Flakka etkileri nelerdir?

FLAKKA NEDİR?

Rusya menşeili olan bu uyuşturucunun ilk olarak Amerika'da ortaya çıktığı belirtildi. Son olarak Brezilya'da da bu hapı kullananların birer zombi gibi davrandığı ve yamyam özellikleri gösterdiği tespit edildi. Sentetik bir uyuşturucu olan bu maddeyi kullanan insanlar, filmlerde gördüğümüz gibi adeta yaşayan ölülere dönüşüyorlar. Uyuşturucu maddenin etkisiyle etrafta bulunan kişilere saldrımaya başlayan insanlar, çevrelerine korku salıyorlar. Flakka Efekti adı verilen uyuşturucu son birkaç yıldır ABD'de oldukça yaygınlaştı. Bilimsel adı alpha-pyrrolidinopentiophenone olan ve bonzai gibi ucuz ve öldürücü etkilere sahip olan sentetik uyuşturucu, kullanan kişileri çoğunlukla öldürüyor, ölmeyenlerde ise kalıcı olarak beyin hasarı bırakıyor. Son derece uyarıcı olan bu madde, insanı çıldırtacak derecede paranoyaya yol açabiliyor. Zombi hapını kullananların hiç tanımadıkları insanların yüzlerini parçalayayıp yedikleri vakalar da bulunuyor.

FLAKKA'NIN İÇİNDE NE VAR?

Flakka adı verilen ve Zombi Hapı olarak bilinen sentetik uyuşturucunun etkisiyle garip davranışlar sergileyen insanların görüntüleri şu günlerde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri. Flakka adı verilen hap, banyo tuzunda da bulunan amfetamin benzeri bir kimyasal sentetik uyuşturucu madde. Sentetik uyuşturucu piyasada bulunan çok daha kötü etkilere sahip diğer uyuşturucu maddelerine alternatif olarak üretilse de etkileri bir hayli farklı. Bu uyuşturucu maddeyi kullanan kişiler ilk olarak kalp atışında hızlanma, duygularda ani değişim yaşıyor ve ardından halüsinasyonlar görmeye başlıyor. Zombi Hapı'nı kullananlarda kalıcı psikolojik sorunlar oluşuyor; hatta kalp krizine bile geçirebiliyorlar.

FLAKKA'NIN ETKİLERİ NELERDİR?

Flakka'nın davranış ve ruh hali değişiklikleri de dahil olmak üzere birçok kötü yan etkisi vardır. Çok az doz aşımında bile aşağıdaki yan etkiler ortaya çıkabiliyor:

Garip davranışlar

Aşırı çırpınmalar

Ani kas hareketleri

Çılgın düşünceler

Aşırı enerji ve güç

Genellikle derin paranoya

Amerika’da son zamanlarda görülen vakalarda trafikte çıplak koşan, aşırı heyecanlı davranışlarda bulunan, ağaç üzerinde uygunsuz hareketlerde bulunan ve polislere direnenlerin olduğu aktarılıyor. Bu tuhaf ve tehlikeli davranışların doğrudan bu yeni sokak uyuşturucusu Flakka'nın yan etkilerinden kaynaklandığı söyleniyor.

FLAKKA KULLANANLAR NEDEN ZOMBİ GİBİ DAVRANIYOR?

Kullanıcı deneyimlerine göre tipik bir paranoyaya sahip olunuyor. Söylenenlere göre Flakka kullananlar, onları öldürmeye çalışan bir grup insan tarafından kovalandıklarını hissediyorlarmış. Bu yüzden çevrede bulunan ve yardım etmeye çalışan insanları veya polisleri kendileri için bir tehdit olarak görebiliyorlar. Bu gibi durumlarda kullanıcıyı dizginlemek ve yatıştırmak için birden fazla kişiye ihtiyaç duyuluyor.

FLAKKA'NIN GÖRÜNÜŞÜ NASILDIR?

Flakka beyaz ve pembe granülden oluşuyor. Bu yüzden de akvaryum çakılına benzetiliyor. Kötü bir kokuya sahip olan bu madde bazı yerlerde ‘çakıl’ adıyla da geçiyor.

FLAKKA İNSANLARA NE YAPAR?

Amerika’da bazı insanlar flakkayı ‘5 dolara delilik’ olarak adlandırıyor. Bu madde heyecanlı ‘delirium’ olarak bilinen bir duruma neden oluyor. Halüsinasyonlara, hiperstimülasyona (yumurtalıkların aşırı uyarılması) ve aşırı şiddet eylemlerine neden oluyor.

FLAKKANIN UZUN DÖNEMDE ETKİLERİ NELERDİR?

Yüksek seviyede etkisi birkaç saat sürebiliyor. Paranoya etkisi ise birkaç ay devam edebiliyor. Böbreklerin zarar görmesi sebebiyle, kullananları ömür boyu diyaliz cihazlarına mahkum edebiliyor.

FLAKKA YASAL MIDIR?

İthal etmek, bulundurmak veya satmak yasaktır. Türkiye, Estonya, Fransa, Litvanya, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Finlandiya, Polonya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, İngiltere, İsveç, Macaristan, Norveç, İrlanda’da yasaklanmıştır.

FLAKKA VE BONZAİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Flakkanın içerisinde de bonzainin içerisinde de sentetik uyuşturucu maddeler vardır. Ancak ikisinin de etken maddeleri farklılık göstermektedir.

FLAKKA KULLANAN İNSANLARIN YAPTIKLARI GERÇEK OLAYLAR

2012 yılında Rudy Eugene, Ronald Poppo isimli evsiz bir adamı çırılçıplak soymuş, talihsiz adamın yüzünü yemeye çalışmış, iki gözünü oyup kör etmişti.

Polisin olay yerine koşup görmesi üzerine Eugene vurulmuştu. Zanlının olay sırasında flakka etkisinde olduğu açıklanmıştı.

2015 yılında ise Kenneth Crowder, bir ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalışırken yakalanmış kendisine müdahale etmek isteyen polislere ise silahlarını alarak saldırmaya çalışmıştı.

Geçtiğimiz aylarda ise 32 yaşındaki Camille Balla, flakka etkisindeyken annesinin gözlerini oyup bir karton kutunun üzerine yerleştirirken bulunmuş talihsiz anne olay yerinde hayatını kaybetmiş, kızı ise mahkemeye çıkarılmıştı.

ABD geçtiğimiz haftalarda insanları zombiye dönüştüren uyuşturucunun, ülkede kokain kullanımından daha fazla tercih edilmeye başlandığı ve ülkede daha da yayılmasından korkulduğunu açıkladı. İngiltere'de ise hala tam olarak tanınmayan bu uyuşturucunun kısa süre içerisinde önlem alınmazsa ülkede daha büyük tehlike yaratmasından endişe ediliyor.

2017 yılının Ekim ayında İspanya’nın Barcelona şehrinden İstanbul'un Avcılar ilçesine gönderilen kargodan, flakka çıkmıştı.