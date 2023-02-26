Flamarion kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flamarion Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Flamarion adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Flamarion Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Flamarion 30 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Brezilya,Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da Flamarion Jovinho Filho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Flamarion Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vision Foot yapmaktadır. Flamarion, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Batumi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Batumi takımına 16 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Flamarion'nin Dinamo Batumi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Flamarion Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Flamarion isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Flamarion Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Flamarion futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında FK Lovcen

16 Şubat 2017 yılında Dinamo Batumi

7 Eylül 2020 yılında Rotor Volgograd

20 Haziran 2021 yılında Dinamo Batumi

Flamarion Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Flamarion şuan Dinamo Batumi takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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